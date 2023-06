Atelier dessin et création d’une fresque intéractive Médiathèque Arès, 12 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

L’illustratrice Camille Piantanida t’invite à participer à la création d’une fresque collective. L’atelier sera suivi d’une séance de vente dédicace.

De 5 à 10 ans.

Rendez-vous à la Médiathèque à 10h30. Durée : 1h30

Gratuit. Sur inscription..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-12 12:00:00. .

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Illustrator Camille Piantanida invites you to take part in the creation of a collective fresco. The workshop will be followed by a signing session.

Ages 5 to 10.

Meet at the Médiathèque at 10:30 a.m. Duration: 1h30

Free admission. Registration required.

La ilustradora Camille Piantanida le invita a participar en la creación de un fresco colectivo. El taller irá seguido de una sesión de firma de libros.

De 5 a 10 años.

Encuentro en la Mediateca a las 10.30 h. Duración: 1h30

Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Die Illustratorin Camille Piantanida lädt dich ein, an der Gestaltung eines kollektiven Wandbildes teilzunehmen. Im Anschluss an den Workshop findet ein Signierverkauf statt.

Von 5 bis 10 Jahren.

Treffpunkt in der Mediathek um 10:30 Uhr. Dauer: 1,5 Stunden

Kostenlos. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Arès