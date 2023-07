P’tit Déj / jeux vidéo en famille Médiathèque Arès, 11 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Autour d’un petit déjeuner, découvrez les nouveaux jeux vidéo de la médiathèque et partagez un moment convivial et ludique en famille.

Dés 6 ans.

Rendez-vous à la médiathèque à 10h00. Durée : 2h

Gratuit, inscription obligatoire..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 12:00:00. .

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Over breakfast, discover the multimedia library’s new video games and share a friendly, fun moment with the whole family.

Ages 6 and up.

Meet at the media library at 10:00 a.m. Duration: 2 hours

Free, registration required.

Durante el desayuno, descubre los nuevos videojuegos de la biblioteca multimedia y comparte un momento de diversión con toda la familia.

A partir de 6 años.

Cita en la biblioteca multimedia a las 10 h. Duración: 2 horas

Gratuito, inscripción obligatoria.

Entdecken Sie bei einem Frühstück die neuen Videospiele der Mediathek und verbringen Sie einen geselligen und spielerischen Moment mit der Familie.

Ab 6 Jahren.

Treffpunkt in der Mediathek um 10:00 Uhr. Dauer: 2 Stunden

Kostenlos, Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Arès