L’évasion des bébés Médiathèque Arès, 7 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Les bébés lecteurs s’échappent… retrouvez-les à la ludo-médiathèque de plage !

De 0 à 3 ans – Gratuit.

Entrée libre..

2023-07-07 fin : 2023-07-07 11:00:00. .

Médiathèque Route du temple

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Baby readers are on the move… meet them at the ludo-médiathèque de plage!

Ages 0 to 3 – Free.

Free admission.

Los bebés lectores se mueven… ¡encuéntralos en la biblioteca multimedia de la playa!

De 0 a 3 años – Gratis.

Entrada gratuita.

Die Baby-Leser laufen weg … finden Sie sie in der Ludo-Mediathek am Strand!

Von 0 bis 3 Jahren – Kostenlos.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Arès