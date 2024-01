Le mardi, c’est ciné ! Médiathèque Aragon Le Mans, mardi 27 février 2024.

Le mardi, c’est ciné ! Plongez dans un monde fantastique avec Robyn, notre héroïne du jour ! Mardi 27 février, 14h30 Médiathèque Aragon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T16:30:00+01:00

Plongez dans un monde fantastique avec Robyn, notre héroïne du jour ! Préparez-vous à être ému et transporté dans un univers captivant, enchanté et magique. Êtes-vous prêt pour cette aventure ?

Projection suivie d’une collation et d’un atelier.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

réseau des médiathèques & Archives du Mans