Impromptu(s) danse et musique Samedi 20 janvier 2024, 21h15 Médiathèque Aragon

Début : 2024-01-20T21:15:00+01:00 – 2024-01-20T22:15:00+01:00

Fin : 2024-01-20T21:15:00+01:00 – 2024-01-20T22:15:00+01:00

Florence Loison, chorégraphe, et Thierry Balasse, musicien, proposent un voyage onirique mêlant danse et musique. Entre espace sonore, voix, geste et musique électroacoustique, les deux artistes dialoguent entre leurs arts, l’un s’inspirant de l’autre et vice et versa. Habitués à des espaces non-dédiés de prime abord pour leurs arts, ils font résonner leur performance in-situ, en porosité et en proximité avec le public.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Nuits de la lecture

réseau des médiathèques & Archives du Mans