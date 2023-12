L’art du Drag – ados/adultes Médiathèque Aragon Le Mans, 20 janvier 2024, Le Mans.

L’art du Drag – ados/adultes Samedi 20 janvier 2024, 20h00 Médiathèque Aragon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T21:30:00+01:00

Découvrez l’art du drag de façon ludique, inclusive et festive à travers des lectures et d’ateliers maquillage, animés par Aliénor et Marjorie, accompagnées des Drag Queen du collectif « House of Houlala » (Angers).

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Nuits de la lecture

réseau des médiathèques & Archives du Mans