Sarthe Rallye lecture multilingue Médiathèque Aragon Le Mans, 20 janvier 2024, Le Mans. Rallye lecture multilingue Samedi 20 janvier 2024, 19h30 Médiathèque Aragon Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00 Le corps ! Venez le découvrir avec AFaLaC, au travers d’albums en version bilingue dans lesquels vous cheminerez en famille pour résoudre des énigmes. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Nuits de la lecture réseau des médiathèques & Archives du Mans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Aragon Le Mans Latitude 48.00265 Longitude 0.192803 latitude longitude 48.00265;0.192803

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/