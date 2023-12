Atelier Toucher Massage Médiathèque Aragon Le Mans, 20 janvier 2024, Le Mans.

Atelier Toucher Massage Samedi 20 janvier 2024, 17h15 Médiathèque Aragon Gratuit, sur inscription.

Des mots au toucher, en livres, en comptines, en caresses : initiez-vous lors d’un atelier animé par Catherine et Corentin, bibliothécaires, et Laura Maillard, accompagnante périnatale et parentale.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Nuits de la lecture

réseau des médiathèques & Archives du Mans