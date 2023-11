Petites histoires, Grande Histoire Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Petites histoires, Grande Histoire Médiathèque Aragon Le Mans, 16 décembre 2023, Le Mans. Petites histoires, Grande Histoire Samedi 16 décembre, 14h30 Médiathèque Aragon Gratuit, sur réservation Lorsqu’un livre des médiathèques rencontre une œuvre des musée, que peuvent-ils bien se raconter ?

Un rendez-vous original proposé par les médiathèques et les musées du Mans !

Dinosaures : tous des géants ? Quand les dinosaures des livres et des légendes rencontrent les dinosaures fossiles des mondes anciens, ce n’est pas tout à fait la même histoire ! Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 48 81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T15:15:00+01:00

