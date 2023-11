Chapeau, carottes et boutons… une drôle de disparition ! Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Chapeau, carottes et boutons… une drôle de disparition ! Médiathèque Aragon Le Mans, 2 décembre 2023, Le Mans. Chapeau, carottes et boutons… une drôle de disparition ! 2 décembre 2023 – 9 janvier 2024 Médiathèque Aragon Gratuit, livret à retirer à la médiathèque Aragon Les bibliothécaires de la médiathèque Aragon sont déroutés… Les bonhommes de neige disparaissent un à un des pages des albums jeunesse !

On raconte également que d’étonnants évènements ont lieu dans les rayonnages : ça sent la carotte à l’espace cinéma, on retrouve des flaques d’eau au pied des bandes dessinées et des boutons dans le patio… Aidez-nous à résoudre cette drôle d’affaire à l’aide du livret jeu à retirer à la médiathèque Aragon ! Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2024-01-09T10:00:00+01:00 – 2024-01-09T18:30:00+01:00 Noël Enquête réseau des médiathèques & Archives du Mans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Aragon Le Mans latitude longitude 48.00265;0.192803

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/