Rencontre avec Julia KERNINON Vendredi 24 novembre, 18h00 Médiathèque Aragon

Ses héroïnes s’appellent Caroline, Theodora, Helen, Liv Maria, Ottavia. En cinq romans et deux récits autobiographiques, Julia Kerninon a campé une galerie de femmes fortes, déconcertantes parfois, libres toujours, et sauvages, telle celle à qui elle donne vie dans son nouveau livre, l’Italienne Ottavia Selvaggio. Julia Kerninon a toujours eu la fièvre de l’ailleurs, le monde anglo-saxon – elle est aussi traductrice de l’anglais – puis Berlin, Budapest, l’Amérique latine. Mais avant tout, elle se met au défi d’explorer avec lucidité la complexité de ces vies de femmes, leurs désirs contradictoires et leur volonté de tout vivre, la maternité et l’amour, la création et la trivialité du quotidien. Dans Sauvage, Ottavia incarne au plus haut point cette utopie féministe et peut-être réussit-elle à l’atteindre. Grâce à son écriture, à la fois minutieuse et flamboyante, Julia Kerninon nous emporte au plus profond des pensées et des émotions de ses personnages.

Rencontre animée par la Librairie Doucet ; suivie d’une séance de dédicaces.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T18:00:00+01:00 – 2023-11-24T20:00:00+01:00

réseau des médiathèques & Archives du Mans