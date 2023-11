Projection – Souffre-douleurs, ils se manifestent Médiathèque Aragon Le Mans, 18 novembre 2023, Le Mans.

Projection – Souffre-douleurs, ils se manifestent Samedi 18 novembre, 14h30 Médiathèque Aragon

Si les pays anglo-saxons et scandinaves combattent le harcèlement scolaire depuis près de trente ans, la France, elle, n’a lancé sa première campagne de sensibilisation qu’en 2011. Ce phénomène, méconnu et banalisé, concerne 10% des élèves des écoles du pays, soit 1 200 000 enfants et adolescents. Pour éveiller les consciences, Emeline, Agathe, Lucas, Jacky, Charlène et Jonathan, âgés de 15 à 23 ans, racontent la cruelle réalité de ce fléau. Nora, Virginie et Raphaël, eux, ont vu l’un de leurs enfants succomber aux traumatismes du harcèlement scolaire. Ils livrent ici un témoignage vibrant, dans l’espoir d’interpeller une société trop indifférente.

