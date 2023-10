Lectures de vacances Médiathèque Aragon Le Mans, 3 novembre 2023, Le Mans.

Lectures de vacances Vendredi 3 novembre, 10h30 Médiathèque Aragon

Partagez la magie des histoires avec vos enfants. Nos lectures en duo sont des moments de découverte et de rires pour petits et grands. Rejoignez-nous pour des aventures littéraires inoubliables qui éveilleront la passion pour la lecture et stimuleront l’imagination de vos bambins.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T10:30:00+01:00 – 2023-11-03T11:15:00+01:00

réseau des médiathèques & Archives du Mans