Sarthe Projection – Rencontre Médiathèque Aragon Le Mans, 28 octobre 2023, Le Mans. Projection – Rencontre Samedi 28 octobre, 14h00, 16h30 Médiathèque Aragon Projection d’un film surprise, classique de la science-fiction ; suivie d’une exposition et d’une rencontre avec Aurélien Police, illustrateur de romans science-fiction. Projection à 14h (durée du film : 2h15)

Rencontre à 16h30 (durée de la rencontre : 1h) Renseignements au 02 43 47 48 78 ou au 02 43 47 39 97 Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T16:15:00+02:00

