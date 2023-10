Ciné-conte Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Ciné-conte Médiathèque Aragon Le Mans, 27 octobre 2023, Le Mans. Ciné-conte Vendredi 27 octobre, 10h30, 15h30 Médiathèque Aragon Le festival Graines d’Images Junior revient le vendredi 27 octobre. À 10h30, dans la salle de l’heure du conte de la médiathèque Aragon, venez vous détendre avec vos bambins et profiter de la lecture de l’album « Les Tourouges et les Toubleus » (Éditions Gallimard Jeunesse) Et retrouvez-nous, à 15h30, pour la diffusion du film au Cinéma Les Cinéastes, suivie d’un goûter. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:30:00+02:00 – 2023-10-27T11:15:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T10:30:00+02:00 – 2023-10-27T11:15:00+02:00

2023-10-27T15:30:00+02:00 – 2023-10-27T17:30:00+02:00

festival Graines d'Images Junior
réseau des médiathèques & Archives

