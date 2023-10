Le mardi, c’est ciné ! Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Le mardi, c'est ciné !

Mardi 24 octobre, 14h30
Médiathèque Aragon

Dragons

Synopsis : L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue totalement différent.

Un film d’animation réalisé par Chris Sanders & Dean DeBlois (Etats-Unis / 2010)

Pour les enfants, à partir de 6 ans

Durée : 98 min.

Médiathèque Aragon
54 rue du Port, 72 000 Le Mans
Le Mans 72000 Sarthe
Pays de la Loire

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

