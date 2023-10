Lancement du Prix Roman Cezam 2023-2024 Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Lancement du Prix Roman Cezam 2023-2024 Médiathèque Aragon Le Mans, 19 octobre 2023, Le Mans. Lancement du Prix Roman Cezam 2023-2024 Jeudi 19 octobre, 18h00 Médiathèque Aragon Chaque année à la rentrée, les lecteurs sont invités à lire et départager 10 romans récents. Une occasion de découvrir de nouveaux romanciers, de participer à des rencontres d’auteurs et d’échanger avec les autres participants. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

