MOTS POUR MÔMES
Médiathèque Aragon
Le Mans

Samedi 7 octobre, 15h30
Médiathèque Aragon

Partagez un temps de découverte et de plaisir autour des livres avec votre enfant en venant écouter les fabuleuses histoires de la Perenne Compagnie !

Médiathèque Aragon
54 rue du Port, 72 000 Le Mans
Le Mans
72000 Sarthe
Pays de la Loire

Catégories d'Évènement: Le Mans, Sarthe

Médiathèque Aragon
54 rue du Port, 72 000 Le Mans
Ville Le Mans
Age min 4
Age max 10

