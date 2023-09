LA MUSIQUE AU TEMPS DES MOUSQUETAIRES Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe LA MUSIQUE AU TEMPS DES MOUSQUETAIRES Médiathèque Aragon Le Mans, 7 octobre 2023, Le Mans. LA MUSIQUE AU TEMPS DES MOUSQUETAIRES Samedi 7 octobre, 14h00 Médiathèque Aragon Une question me taraude : Alexandre Dumas connaissait-il la musique qu’aurait pu entendre les personnages des 3 mousquetaires à leur époque ? Si la musique baroque était largement méconnue au milieu du XIXe siècle, le répertoire spécifique du début du XVIIe siècle en France avait quasiment disparu… De la musique populaire contemporaine du jeune d’Artagnan jusqu’à la musique de cour sous Louis XIII, cette conférence interactive et musicale vous offre un panorama de ce qu’aurait pu avoir dans l’oreille nos héros pourtant si intemporels. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T15:00:00+02:00

