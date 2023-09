CONFÉRENCE Médiathèque Aragon Le Mans, 5 octobre 2023, Le Mans.

CONFÉRENCE Jeudi 5 octobre, 18h30 Médiathèque Aragon

Erigée parfois en icône du féminisme, Colette aura été avant tout une écrivaine et une femme libre, qui s’affranchissait aussi bien des conventions sociales que des normes littéraires de son époque. Cette liberté – une liberté scandaleuse, provocatrice souvent – Colette l’aura explorée aussi bien dans sa vie que dans son œuvre, y puisant une créativité et une inventivité qui a souvent été négligée. Comment lire Colette aujourd’hui ? Comment lire aujourd’hui avec Colette ? C’est à la fois une traversée de l’œuvre et de la vie de Colette en son temps, ainsi qu’à un dialogue entre son époque et la nôtre qu’invite cette conférence.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:30:00+02:00 – 2023-10-05T20:00:00+02:00

Réseau des médiathèques & Archives du Mans