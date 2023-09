« LE MURMURE DE LA FORÊT » Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe « LE MURMURE DE LA FORÊT » Médiathèque Aragon Le Mans, 4 octobre 2023, Le Mans. « LE MURMURE DE LA FORÊT » Mercredi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Aragon Alice aime faire des collections. Celle qu’elle préfère ? Sa collection de graines ! Elle en a de toutes sortes et, grâce à elles, Alice découvre la magie des plantes. Une nuit, la forêt vient lui murmurer son secret… Accompagnée de ses amis, Alice se lance alors dans un projet qui changera son école, sa ville et pourquoi pas le monde ? Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T11:00:00+02:00 – 2023-10-04T12:00:00+02:00

2023-10-04T11:00:00+02:00 – 2023-10-04T12:00:00+02:00 Faites Lire Réseau des médiathèques & Archives du Mans Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Médiathèque Aragon Le Mans latitude longitude 48.00265;0.192803

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/