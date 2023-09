LECTURE DESSINÉE – « LES ANIMAUX DE MINI-BOIS » Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe LECTURE DESSINÉE – « LES ANIMAUX DE MINI-BOIS » Médiathèque Aragon Le Mans, 4 octobre 2023, Le Mans. LECTURE DESSINÉE – « LES ANIMAUX DE MINI-BOIS » Mercredi 4 octobre, 10h30, 15h30 Médiathèque Aragon Au cœur de la forêt, Alise et Prune, deux mini-loutres espiègles, trouvent un jour une immense miette de cookie jetée par les humains. Gourmande comme tout, Prune croque un morceau et tombe malade. Alise décide alors de s’aventurer hors de la forêt pour trouver un remède. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T10:30:00+02:00 – 2023-10-04T11:05:00+02:00

Faites Lire
Réseau des médiathèques & Archives du Mans

