Le 18trente Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Le 18trente Médiathèque Aragon Le Mans, 21 septembre 2023, Le Mans. Le 18trente Jeudi 21 septembre, 18h30 Médiathèque Aragon Gratuit Partage de coups de cœur avec les bibliothécaires. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T18:30:00+02:00 – 2023-09-21T20:30:00+02:00

2023-09-21T18:30:00+02:00 – 2023-09-21T20:30:00+02:00 lecture livre © Adobestock Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Departement Sarthe Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Aragon Le Mans latitude longitude 48.00265;0.192803

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/