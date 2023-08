LEGOS® et mécanique automobile Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe LEGOS® et mécanique automobile Médiathèque Aragon Le Mans, 9 septembre 2023, Le Mans. LEGOS® et mécanique automobile Samedi 9 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Médiathèque Aragon Gratuit À travers un atelier de construction avec les briques LEGO®, venez manipuler, comprendre un mécanisme et découvrir toutes les possibilités de changement et d’amélioration.

3 séances :

– 10h30 : pour les 4-6 ans

– 14h & 16h : pour les 7-12 ans Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 47 48 81 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T10:30:00+02:00 – 2023-09-09T12:00:00+02:00

