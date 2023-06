L’histoire d’une passion Médiathèque Aragon Le Mans, 5 juillet 2023, Le Mans.

L’histoire d’une passion 5 juillet – 30 août, les mercredis Médiathèque Aragon gratuit

Visites guidées tous les mercredis du 4 juillet au 29 août.

Pour les passionnés d’automobiles ou les pilotes en herbe, le fonds Auto-moto de la Médiathèque Aragon du Mans a tout de la caverne d’Ali Baba.

L’exposition présentée à l’occasion du centenaire des 24 Heures du Mans vous propose de découvrir l’histoire de ce fonds unique en Europe, ainsi que le lien indissociable entre la ville du Mans et l’automobile.

Des premières voitures construites au Mans par Amédée et Léon Bollée à la première course d’endurance en 1923, en passant par le Grand prix de France en 1906 et l’aventure industrielle des usines Renault dès les années 1920, nombreuses sont les raisons qui conduisent la médiathèque à développer ce fonds spécialisé qu’elle vous invite à découvrir.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T11:00:00+02:00 – 2023-07-05T12:30:00+02:00

2023-08-30T11:00:00+02:00 – 2023-08-30T12:30:00+02:00

24 heures

© Ville du Mans