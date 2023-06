Des livres pour mon enfant Médiathèque Aragon Le Mans Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe Des livres pour mon enfant Médiathèque Aragon Le Mans, 22 juin 2023, Le Mans. Des livres pour mon enfant Jeudi 22 juin, 17h30 Médiathèque Aragon Gratuit Des livres pour les enfants ne manquent pas ; comment les choisir ?

Des conseils de lectures à partager ensemble. —

Public : pour les parents exclusivement

Durée : 1h

Gratuit, renseignements au 02 43 47 48 81 Médiathèque Aragon 54 rue du port 72000 Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T17:30:00+02:00 – 2023-06-22T18:30:00+02:00

2023-06-22T17:30:00+02:00 – 2023-06-22T18:30:00+02:00 lecture enfant © Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du port 72000 Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville Médiathèque Aragon Le Mans

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/

Des livres pour mon enfant Médiathèque Aragon Le Mans 2023-06-22 was last modified: by Des livres pour mon enfant Médiathèque Aragon Le Mans Médiathèque Aragon Le Mans 22 juin 2023