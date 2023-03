Le 18 Trente Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

Le 18 Trente Médiathèque Aragon, 15 juin 2023, Le Mans. Le 18 Trente Jeudi 15 juin, 18h30 Médiathèque Aragon Une happy hour pour partager ses coups de cœur, en toute simplicité et convivialité dans nos cinq médiathèques. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T18:30:00+02:00 – 2023-06-15T20:30:00+02:00

