Une petite partie ? Médiathèque Aragon

Une petite partie ? Médiathèque Aragon, 24 avril 2023, Le Mans. Une petite partie ? Lundi 24 avril, 16h30 Médiathèque Aragon gratuit Jeux de société à partager en famille après la projection Donne-moi des ailes de Nicolas Vanier (France/2019).

En partenariat avec la ludothèque Planet’jeux. —

Public : à partir de 8 ans

Durée : 1h environ

Gratuit Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T16:30:00+02:00 – 2023-04-24T17:30:00+02:00

2023-04-24T16:30:00+02:00 – 2023-04-24T17:30:00+02:00 jeu société ©AdobeStock

