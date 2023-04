Donne-moi des ailes Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Donne-moi des ailes Médiathèque Aragon, 24 avril 2023, Le Mans. Donne-moi des ailes Lundi 24 avril, 14h30 Médiathèque Aragon gratuit Projection du film de Nicolas Vanier (France/2019) suivie d’un moment de partage autour de jeux de société (vers 16h30).

Synopsis :

La perspective de passer trois semaines de vacances en Camargue chez son père Christian n’enchante guère Thomas, qui préfère les jeux vidéos à la nature. L’adolescent découvre que son père, ornithologue passionné par son métier, a pour projet de sauver une espèce d’oie naine en voie de disparition. Son objectif est de guider les volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les accompagnant dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas de son père, et le tandem décide de se rendre en Norvège pour concrétiser cette idée. Les aventures du scientifique Christian Moulec ont inspiré à Nicolas Vanier ce film prévisible mais attendrissant, à la superbe photographie.

Public : à partir de 8 ans

Durée : 1h38

Gratuit, dans la limite des places disponibles Médiathèque Aragon 54 rue du port 72000 Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-24T14:30:00+02:00 – 2023-04-24T16:00:00+02:00

film projection

