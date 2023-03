La playlist du week-end Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

La playlist du week-end Médiathèque Aragon, 22 avril 2023, Le Mans. La playlist du week-end Samedi 22 avril, 16h00 Médiathèque Aragon Thématique : « Mille et une danses »

Rendez-vous mensuel autour de l’actualité musicale.

À partir de 10 ans

Durée : 1h

Renseignements au 02.43.47.48.78 Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T16:00:00+02:00 – 2023-04-22T17:00:00+02:00

