Femmes et frontières Médiathèque Aragon, 11 mars 2023, Le Mans. Femmes et frontières Samedi 11 mars, 10h00 Médiathèque Aragon Si au-delà des frontières vous pouviez tendre des mots de courage comme on tend une main par-dessus un mur à celles qui vivent opprimées, quels seraient ces mots ?

À travers un court texte et sous la forme d’un calligramme d’instruments de musique, faites chanter des mots d’espoir pour le Printemps des Poètes.

Tout public

Gratuit Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+00:00 – 2023-03-11T17:00:00+00:00

