La bonne épouse Médiathèque Aragon, 4 mars 2023, Le Mans. La bonne épouse Samedi 4 mars, 15h30 Médiathèque Aragon Projection du film de Martin Provost dans le cadre du clap ciné Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? Un film de Martin Provost A partir de 14 ans Durée : 1h49 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Renseignements au 02.43.47.48.78

