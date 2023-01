La princesse et le monstre charmant Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe

La princesse et le monstre charmant Médiathèque Aragon, 21 février 2023, Le Mans. La princesse et le monstre charmant Mardi 21 février, 14h30 Médiathèque Aragon Projection suivie d’un atelier Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire La princesse Barbara fête ses 16 ans au moment où le trône de son père est confisqué par le sournois Belette qui souhaite l’épouser.

Elle s’enfuit dans les bois.

Un film d’animation réalisé par Maksim Volkov et Viktor Glukhushin (Russie / 2021)

À partir de 8 ans

Durée : 1h39

Renseignements au 02.43.47.48.78

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T14:30:00+01:00

2023-02-21T16:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Aragon Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

La princesse et le monstre charmant Médiathèque Aragon 2023-02-21 was last modified: by La princesse et le monstre charmant Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon 21 février 2023 le mans Médiathèque Aragon Le Mans

Le Mans Sarthe