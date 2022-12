La peur en voyage Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

La peur en voyage Médiathèque Aragon, 21 janvier 2023, Le Mans. La peur en voyage Samedi 21 janvier 2023, 21h00 Médiathèque Aragon Venez frissonner à l’international ! Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Venez frissonner à l’international !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T21:00:00+01:00

2023-01-21T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Age minimum 4 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Aragon Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

La peur en voyage Médiathèque Aragon 2023-01-21 was last modified: by La peur en voyage Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon 21 janvier 2023 le mans Médiathèque Aragon Le Mans

Le Mans Sarthe