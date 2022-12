Tremblez de peur… sur les pas de la Velue Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Tremblez de peur… sur les pas de la Velue Médiathèque Aragon, 21 janvier 2023, Le Mans. Tremblez de peur… sur les pas de la Velue Samedi 21 janvier 2023, 19h00 Médiathèque Aragon Ce parcours mettra à l’épreuve vos 5 sens afin d’exterminer « La Velue ». Venez découvrir cette légende locale. Ennemi(es) de la Velue, prenez garde ! Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Ce parcours mettra à l’épreuve vos 5 sens afin d’exterminer « La Velue ».

Venez découvrir cette légende locale.

Ennemi(es) de la Velue, prenez garde !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:00:00+01:00

2023-01-21T19:45:00+01:00

