Déambulation autour de musiques et de textes sur la peur mêlant altistes, guitaristes, comédiens du Conservatoire du Mans et du collège Léon Tolstoï. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Déambulation autour de musiques et de textes sur la peur mêlant altistes, guitaristes, comédiens du Conservatoire du Mans et du collège Léon Tolstoï.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T18:00:00+01:00

2023-01-21T18:40:00+01:00

