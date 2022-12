Mène l’enquête ! Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Mène l'enquête ! Samedi 21 janvier 2023, 18h00 Médiathèque Aragon Vous êtes amateur de polars, passionné de littératures policières ? Menez votre propre enquête policière sur la piste des auteurs et retrouvez le titre d'un roman policier. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Menez votre propre enquête policière sur la piste des auteurs. À partir d’indices, reconstituez le scénario et retrouvez le titre d’un roman policier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T18:00:00+01:00

2023-01-21T23:00:00+01:00

