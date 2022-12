Comme un exquis cadavre Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Comme un exquis cadavre Médiathèque Aragon, 21 janvier 2023, Le Mans. Comme un exquis cadavre Samedi 21 janvier 2023, 18h00 Médiathèque Aragon Piochez une contrainte d’écriture et construisez un récit collaboratif. Devenons tous des écrivains le temps d’une soirée en partageant un mot, une phrase ou quelques lignes. A vos plumes ! Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Piochez une contrainte d’écriture et construisez un récit collaboratif.

Devenons tous des écrivains le temps d’une soirée en partageant un mot, une phrase ou quelques lignes.

A vos plumes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T18:00:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans lieuville Médiathèque Aragon Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Comme un exquis cadavre Médiathèque Aragon 2023-01-21 was last modified: by Comme un exquis cadavre Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon 21 janvier 2023 le mans Médiathèque Aragon Le Mans

Le Mans Sarthe