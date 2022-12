Affronte ta peur ! Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Affronte ta peur ! Médiathèque Aragon, 21 janvier 2023, Le Mans. Affronte ta peur ! Samedi 21 janvier 2023, 17h30 Médiathèque Aragon

Entrée libre

Viens découvrir la réalité virtuelle à travers différents jeux sur console PS4 ! Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire Viens découvrir la réalité virtuelle à travers différents jeux sur console PS4 qui te seront proposés comme Resident Evil ou encore Vader immortal. Fais une immersion dans le monde des zombies, de Dark vador et autres personnages. Poussée d’adrénaline garantie !

(Casque de réalité virtuelle déconseillé aux moins de 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T17:30:00+01:00

2023-01-21T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Age minimum 9 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Aragon Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Affronte ta peur ! Médiathèque Aragon 2023-01-21 was last modified: by Affronte ta peur ! Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon 21 janvier 2023 le mans Médiathèque Aragon Le Mans

Le Mans Sarthe