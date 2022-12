La playlist du weekend Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

La playlist du weekend Médiathèque Aragon, 21 janvier 2023, Le Mans. La playlist du weekend Samedi 21 janvier 2023, 16h00 Médiathèque Aragon

Entrée libre

Une sélection de 5 titres issus de la playlist du mois autour « La peur » détricotée, analysée au microscope, autopsiée par nos discothécaires. Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T16:00:00+01:00

2023-01-21T17:00:00+01:00

