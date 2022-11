Je crée mon animal totem Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Je crée mon animal totem Médiathèque Aragon, 20 décembre 2022, Le Mans. Je crée mon animal totem Mardi 20 décembre, 16h15 Médiathèque Aragon Partager une activité créative, en toute complicité et en famille, à l’issue de la projection du film Clifford Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T16:15:00+01:00

2022-12-20T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Aragon Le Mans Departement Sarthe

