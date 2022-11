Clap-ciné : Un espion ordinaire Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Clap-ciné : Un espion ordinaire Médiathèque Aragon, 3 décembre 2022, Le Mans. Clap-ciné : Un espion ordinaire Samedi 3 décembre, 15h30 Médiathèque Aragon Projection du film à la médiathèque Aragon Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d’allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques…

2022-12-03T15:30:00+01:00

2022-12-03T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Aragon Le Mans Departement Sarthe

