Marche avec les loups Samedi 5 novembre, 15h30 Médiathèque Aragon

Projection suivie d’une rencontre animée par Mme Palmier de l’Association Le Repère – sanctuaire animalier.

Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après_ La Vallée des loups_ sorti en 2017, Marche avec les loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature.

Un documentaire réalisé par Jean-Michel Bertrand (France / 2020)

Public : à partir de 7 ans

Durée : 88 min



