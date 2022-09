Le Matin des tout-petits Médiathèque Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Le Matin des tout-petits Médiathèque Aragon, 1 octobre 2022, Le Mans. Le Matin des tout-petits Samedi 1 octobre, 10h15, 10h45 Médiathèque Aragon

Gratuit sur réservation

Histoires comptines et jeux de doigts pour des moments de découverte et de plaisir autour des livres. Thème : T’as mal où ? Bobo là ! Médiathèque Aragon 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T10:15:00+02:00

2022-10-01T11:05:00+02:00 Alain Szcuczinski

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Médiathèque Aragon Adresse 54 rue du Port, 72 000 Le Mans Ville Le Mans Age maximum 4 lieuville Médiathèque Aragon Le Mans Departement Sarthe

Médiathèque Aragon Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

Le Matin des tout-petits Médiathèque Aragon 2022-10-01 was last modified: by Le Matin des tout-petits Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon 1 octobre 2022 le mans Médiathèque Aragon Le Mans

Le Mans Sarthe