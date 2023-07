Festival des Enfants du Monde 2023 – Exposition « GAUARGI – Lanterne de la nuit » Médiathèque Aqua Libris Saint-Maixent-l’École, 11 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Festival des Enfants du Monde 2023 – Exposition « GAUARGI – Lanterne de la nuit »

Du 11 au 15 juillet à la médiathèque Aqua Libris

Exposition de costumes sur le thème des fêtes d’hiver en pays basque

Mardi 11 juillet, de 14h à 18h

Mercredi 12 juillet, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Jeudi 13 juillet, de 14h à 18h

Samedi 15 juillet, de 9h30 à 12h30

Accès libre

Billetterie : Office de tourisme Haut Val de Sèvre à Saint-Maixent-l’École

En ligne : https://billetterie.festik.net/rife/.

2023-07-11 fin : 2023-07-15 . .

Médiathèque Aqua Libris

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Festival des Enfants du Monde 2023 – « GAUARGI – Lantern of the night » exhibition

July 11 to 15 at the Aqua Libris media library

Costume exhibition on the theme of Basque winter festivities

Tuesday, July 11, 2pm to 6pm

Wednesday, July 12, 9am to 12pm and 2pm to 6pm

Thursday, July 13, 2pm to 6pm

Saturday, July 15, 9:30am to 12:30pm

Free access

Ticket office: Haut Val de Sèvre Tourist Office, Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Exposición « GAUARGI – Linterna de la noche

Del 11 al 15 de julio en la mediateca Aqua Libris

Exposición de trajes sobre el tema de las fiestas de invierno en el País Vasco

Martes 11 de julio, de 14:00 a 18:00 horas

Miércoles 12 de julio, de 9:00 a 12:00 h y de 14:00 a 18:00 h

Jueves 13 de julio, de 14.00 a 18.00 h

Sábado 15 de julio, de 9.30 a 12.30 h

Entrada gratuita

Entradas en: Oficina de Turismo de Haut Val de Sèvre, Saint-Maixent-l’École

En línea: https://billetterie.festik.net/rife/

Festival des Enfants du Monde 2023 – Ausstellung « GAUARGI – Laterne der Nacht »

Vom 11. bis 15. Juli in der Mediathek Aqua Libris

Kostümausstellung zum Thema « Winterfeste im Baskenland »

Dienstag, 11. Juli, von 14.00 bis 18.00 Uhr

Mittwoch, 12. Juli, von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

Donnerstag, 13. Juli, von 14 bis 18 Uhr

Samstag, 15. Juli, von 9.30 bis 12.30 Uhr

Freier Zugang

Kartenverkauf: Office de tourisme Haut Val de Sèvre in Saint-Maixent-l’École

Online: https://billetterie.festik.net/rife/

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Haut Val De Sèvre