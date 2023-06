Saviez-vous que la médiathèque est une ancienne piscine ? Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École, 16 septembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saviez-vous que la médiathèque est une ancienne piscine ? Samedi 16 septembre, 10h30, 14h30 Médiathèque Aqua-Libris Gratuit. Sur inscription.

Connaissez-vous la médiathèque Aqua-Libris ? Sa création, son architecture, son histoire ? N’hésitez pas à venir re-découvrir cette ancienne piscine et ses coulisses lors des Journées européennes du patrimoine.

Médiathèque Aqua-Libris 4 rue des Martyrs de la Libération, 79400 Saint-Maixent-l'Ecole Saint-Maixent-l'École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 16 58 75

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

