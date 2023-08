Dis-moi un conte…astronomie ! Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne Dis-moi un conte…astronomie ! Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne, 18 octobre 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Dis-moi un conte…astronomie ! Mercredi 18 octobre, 16h00 Médiathèque Antoine de St Exupéry Sur inscription. Des contes du monde qui nous font lever la tête vers le ciel, les étoiles, le soleil et la lune. Car bien avant la naissance de la Science, l’homme s’interrogeait déjà sur ce qu’il se passait au-dessus de sa tête !

Par Raphaël Rémiatte de la compagnie Pirouette Queue de cerise.

Tout public à partir de 6 ans – sur inscription. Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 85 59 64 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 59 64 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T16:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

Détails
Catégories d'Évènement:
Vienne, Vouneuil-sur-Vienne
Autres
Lieu
Médiathèque Antoine de St Exupéry
Adresse
Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne
Ville
Vouneuil-sur-Vienne
Departement
Vienne

