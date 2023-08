Sur les pas de Thomas Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne Sur les pas de Thomas Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne, 11 octobre 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Sur les pas de Thomas Mercredi 11 octobre, 14h30 Médiathèque Antoine de St Exupéry Sur inscription. En suivant les pas de Thomas, viens t’initier à l’espace qui est au-dessus de ta tête. Tu découvriras comment et depuis quand va-t-on dans l’espace ? Quelle est la structure de l’ISS ? Que mange un astronaute ?… à l’aide de maquettes et de démonstrations interactives.

Animé par l’Espace Mendès France.

Enfants à partir de 6 ans – sur inscription. Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 85 59 64 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 59 64 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00

2023-10-11T14:30:00+02:00 – 2023-10-11T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Autres Lieu Médiathèque Antoine de St Exupéry Adresse Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne Departement Vienne Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne latitude longitude 46.717618;0.539949

Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vouneuil-sur-vienne/