Vouneuil-sur-Vienne Satellites en danger ! Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne, 6 octobre 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Satellites en danger ! Vendredi 6 octobre, 19h00 Médiathèque Antoine de St Exupéry Sur inscription. Un virus informatique menace la planète. Vous avez une heure pour déjouer l’attaque des satellites et arrêter le pirate. Serez-vous à la hauteur ?

Un escape game proposé par le CNES (Centre National d’Etudes Spatiales).

Tout public à partir de 11 ans – Sur inscription. Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 85 59 64 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 85 59 64 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.vouneuil@grand-chatellerault.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

