Vouneuil-sur-Vienne Questions d’espace ! Médiathèque Antoine de St Exupéry Vouneuil-sur-Vienne, 4 octobre 2023, Vouneuil-sur-Vienne. Questions d’espace ! 4 – 21 octobre Médiathèque Antoine de St Exupéry Entrée libre. Aller dans l’espace a longtemps fasciné les hommes et les femmes avant de devenir réalité. Cette exposition développée par le CNES permet de mieux comprendre la conquête de l’espace et les activités spatiales d’aujourd’hui.

Tout public. Médiathèque Antoine de St Exupéry Place de la Libération Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 85 59 64

2023-10-04T10:00:00+02:00 – 2023-10-04T12:00:00+02:00

